Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM В Индии в 2019 году совершено 385,5 преступления на 100 тыс. населения, что на 2,4% больше, чем в 2018 году. Это следует из доклада «Преступность в Индии» Национального бюро регистрации преступлений, сообщает Times of India.

Отмечается, что количество преступлений, совершенных в отношении детей выросло на 5%, в отношении женщин — на 7,3%. Наибольшее число преступлений против низших каст совершено в штате Уттар-Падеш — 11 829, или 25,8% от общего количества случаев по всей стране.

Уттар-Падеш остается штатом с самой высокой преступностью против женщин и низших каст. В штате Раджастан зарегистрировано наибольшее число случаев изнасилования — 5997. На втором месте — Уттар-Падеш.

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