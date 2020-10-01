Москва, , 13:47 — REGNUM Падение курса российской валюты может сделать ипотеку менее доступной для значительной части населения. Об этом 1 октября заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, по причине падения курса рубля стоимость недвижимости стала расти. Это делает ипотеку недоступной для все большего числа граждан.

«А это значит и косвенный рост процентов за кредит и отсечение значительной части заемщиков. Это негативное влияние. Потому что финансовый рынок, банковский рынок чётко реагирует на такие нестабильности как экономические, курсовые», — сказал Тосунян.

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