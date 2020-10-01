Джакарта, , 13:05 — REGNUM В национальном агентстве по управлению бедствиями Индонезии отметили, что с начала января до конца сентября 2020 года произошло более 2000 стихийных бедствий, сообщает Kompas.

Гидрометеорологические бедствия, такие как наводнения, торнадо и оползни, по-прежнему преобладают на архипелаге. По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями с 1 января по 29 сентября 2020 года, 99% стихийных бедствий были гидрометеорологическими бедствиями.

Известно, что за это время в стране подтвердили 791 случай наводнения, 573 случаев торнадо, 387 оползней, 314 лесных и наземных пожаров, 13 землетрясений и 5 извержений вулканов. В целом, в стране зарегистрировано 2130 стихийных бедствий.

Согласно источнику, количество стихийных бедствий в 2020 году снизилось примерно на 25,1% по сравнению с прошлым годом.

Между тем в сентябре 2020 года произошло 196 бедствий, унесших жизни 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Великобритания пришли к согласию по вопросу равного доступа к вакцине от коронавируса.

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