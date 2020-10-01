Пекин, , 13:04 — REGNUM Рекордные кассовые сборы зафиксированы в Китае в первый день проката анимационного фильма «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении». К полудню мультфильм собрал 200 млн юаней ($29,45 млн).

Для китайской анимации такой результат за неполный день стал рекордным, сообщает телеграм-канал Open China. Фильм режиссёров Чэн Тэна и Ли Вэя посвящён борьбе отважного воина со злым демоном — Красной лисой о девяти хвостах.

Отметим, в 2019 году китайский мультфильм «Нэчжа», отличившийся рекордными сборами, заработал 881,2 млн юаней или $127,72 млн в мировом прокате по итогам двух уик-эндов. Прирост сборов во второй уик-энд составил 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьера мультфильма «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении» была отложена до 1 октября из-за пандемии коронавируса. В Китае фильм ждали еще в январе.

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