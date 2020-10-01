Севастополь, , 12:57 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 1 октября. По данным на 30 сентября сообщалось о 23 новых носителях коронавируса, на 29 сентября — о 21 заразившемся.

«По состоянию на утро 1 октября зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от двух 87 лет, все — местные жители. 18 человек выписаны после выздоровления», — уточнили в оперштабе.

За сутки в статистику вошла смерть 73-летнего мужчины, он был госпитализирован с тяжёлой двусторонней вирусной пневмонией и отёком лёгких на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Всего в Севастополе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 1033 человека, 659 из них уже выздоровели, скончались28 пациентов. В больницах продолжают лечение 303 человека.

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