Калуга, , 13:01 — REGNUM В Калужской области более 3600 родителей школьников из 125 образовательных учреждений приняли участие в мониторинге по вопросу бесплатного горячего питания для учащихся младших классов. Опрос организовали активисты «Народного контроля», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Законодательном собрании региона.

В школьной столовой Eduurfo.ru

В ходе анкетирования были затронуты проблемы, связанные с качеством предоставляемого горячего питания, температурным режимом пищи, разнообразием меню и полнотой порций. Особое внимание было уделено санитарному состоянию пищеблоков и помещений школьных столовых. По итогам мониторинга 96% опрошенных родителей остались довольны организацией горячего питания в школе. 68% родителей постоянно интересуются меню школьной столовой, а 23% — лишь периодически. Участники акции внесли конкретные предложения по улучшению детского меню с включением в рацион больше молочных продуктов, фруктов и соков.

«Поручение президента России по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы на территории региона выполнено. Детям и ранее частично предоставлялось бесплатное горячее питание, но сейчас им полностью охвачены все младшие школьники. В настоящее время основная задача — отслеживать качество, натуральность, экологичность и чистоту, чтобы в реалии сегодняшнего дня мы обеспечивали детей тем питанием, которое будет сбалансированным, вкусным и полезным», — сказала координатор проекта, депутат областного парламента Елена Лошакова.

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