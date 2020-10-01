Москва, , 12:50 — REGNUM Более половины жителей России (51%) следят за выборами президента США, из них внимательно 11% россиян, не очень внимательно — 40%, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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К претенденту на пост главы государства Дональду Трампу относятся отрицательно 43% участников опроса, положительно 23%. Джо Байден производит положительное впечатление на 5%, отрицательное — на 24% граждан РФ.

По мнению 56%, возраст является препятствием для успешной работы на посту президента США. Не интересуются предвыборной президентской кампанией в Америке 49% российских граждан.

Телефонный опрос проведен 4−6 сентября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Огайо прошли дебаты между Байденом и Трампом. После полуторачасовых дебатов кандидаты продолжили заочную перепалку в соцсетях и СМИ.

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