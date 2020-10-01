Москва, , 12:50 — REGNUM Зрителей без масок, пришедших в Большой Московский цирк, пересадят на отдалённые места. Об этом сообщили в пресс-службе цирка, информирует радиостанция «Говорит Москва».

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Согласно публикации, посетителям цирка в фойе расскажут о рекомендациях соблюдать дистанцию и носить маски. Нарушителям предложат пересесть на отдалённые места.

Ранее стало известно о рекомендациях проверять масочный режим в залах кинотеатров.