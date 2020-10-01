Томск, , 12:50 — REGNUM По состоянию на 1 октября в Томской области коронавирус выявлен у 7579 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 89 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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У семи вновь выявленных пациентов диагностирована пневмония, у 57 — признаки ОРВИ. У 27 человек нет симптомов.

Выздоровели 65 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 6275 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 сентября в Томской области коронавирус выявили также у 89 человек.

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