Воронеж, , 12:49 — REGNUM 171 нового носителя коронавируса выявили за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили 1 октября в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 30 сентября сообщалось о 165 новых носителях вируса.

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За минувшие сутки в регионе выписаны с выздоровлением 190 пациентов, один человек с подтверждённым заражением коронавирусом скончался.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, всего в Воронежской области на 1 октября положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 18 177 человек, 16 410 пациентов выздоровели, скончались 184.

Данные федеральной статистики несколько отличаются от данных региональной статистики, которые публикуются раз в неделю. Так, на 30 сентября, по данным регионального штаба, в Воронежской области выявлено 19 436 носителей коронавируса, выздоровели 18 621 человек, умерли 208 пациентов с COVID-19.