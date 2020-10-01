Киев, , 12:50 — REGNUM За минувшие сутки на Украине заражение SARS-CoV-2 подтвердилось у 91 силовика. Об этом сообщила 1 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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Госпитализированы 20 человек, 71 силовик лечится дома под присмотром врачей.

«По состоянию на 1 октября в вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 682 человека», — сказано в сообщении.

Отметим, сутками ранее в ВСУ подтвердили 61 случай заражения SARS-CoV-2.

Напомним, всего на Украине за сутки выявили 4069 случаев заражения коронавирусом, а по некоторым оценкам суточный прирост числа заражённых может составить 9 тыс. к концу 2020 года.

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