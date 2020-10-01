Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM В Екатеринбурге назначили условный срок преступнику, участвовавшему в похищении человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ринат А. вместе с подельником похитил 58-летнего жителя Екатеринбурга со строительной площадки корпорации «Атомстройкомплекс». Преступнику дали три года лишения свободы условно. До этого его сообщнику дали три с половиной года, тоже условно.

Надзорное ведомство намерено изучить приговор и дать ему правовую оценку. Будет выявлено, есть ли основания для обжалования вынесенного судом решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге похитили бизнесмена, владеющего автостоянкой. Предприниматель скончался в транспортном средстве похитителей.

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