Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Несмотря на определенный рост количества ежедневно выявляемых фактов заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, ни о каком удвоении числа подобных случаев речь не идёт. На это обратили внимание в правительстве Санкт-Петербурга.

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Ситуация с распространением инфекции в Северной столице остаётся напряженной, но находится под контролем медиков и властей города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне появилась информация о якобы удвоении суточного числа инфицированных коронавирусом, но она оказалась ошибочной.

Отметим, что в последние дни ежедневный рост новых выявленных случаев заражения в Петербурге составлял от восьми до 25 случаев. По данным на 1 октября, за последние сутки коронавирус подтвердили у 285 человек, что на девять случаев больше, чем днем ранее.

Всего в Петербурге коронавирус выявили у 43 306 человек за всё время пандемии. Выздоровели 29 217 человек, в том числе 143 человека выписаны за последние сутки, что больше показателя предыдущего дня.

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