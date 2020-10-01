Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Резкий рост количества выявленных носителей коронавируса, который в последнее время наблюдается в Грузии, может продолжиться еще в течение нескольких дней. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 1 октября сообщила журналистам руководитель боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

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Она прокомментировала данные, опубликованные сегодня утром. Число выявленных случаев заражения за последние сутки достигло 448, что является максимумом для Грузии и почти на 40% больше, чем предыдущий рекордный показатель.

«Это хорошо, что выявляются все инфицированные, а не остаются дома и в обществе. Соответственно, думаю, что несколько дней у нас будет пик, а затем уменьшится», — сказала Энделадзе.

Стоит отметить, что, согласно официальным данным, за последние сутки было также проведено рекордное количество тестов на коронавирус. Если 30 сентября сообщили о проверке 3526 тестов, то 1 октября сообщили о проведении 19 942 исследований.

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