Махачкала, , 13:03 — REGNUM Отдельные классы в 32 школах Дагестана отправлены на карантин из-за выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося 30 сентября заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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В рамках заседания вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова доложила, что во всех образовательных учреждениях республики принимаются меры по обеспечению санитарной безопасности. По ее словам, все они в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, ежедневно применяется термометрия. При этом, по данным министра, отмечается нехватка более 6 тыс. рециркуляторов.

Вместе с тем вице-премьер отметила, что ситуация с распространением коронавируса в образовательных учреждениях Дагестана в настоящее время не вызывает серьезных опасений.

«На 29 сентября в 32 школах республики выявлены единичные случаи заболевания инфекцией [COVID-19], в связи с чем эти классы отправлены на карантин. На данный момент у нас оснований для введения досрочных каникул, как в Москве, нет», — сказала Омарова.

Вместе с тем в начале ноября в школах запланированы плановые каникулы по итогам первой четверти. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Дагестане будет приниматься решение о продлении сроков каникул, добавила министр.