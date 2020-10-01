Иркутск, , 12:42 — REGNUM Помимо карантинных мероприятий, которые вызваны эпидемией коронавируса, в Иркутской области сегодня, 1 октября, начинает действовать, так называемый «комендантский час» для подростков. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, В соответствии с Законом «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», действовавшее с 2010 года ограничение отныне начнется на час раньше — с 22:00.

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С этого времени лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещено находиться в местах для развлечения и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции. Правоохранители подчёркивают, что за время действия данной нормы количество преступлений в отношении детей в ночное время начало неуклонно снижаться — серьезным образом сократилась и так называемая детская преступность.

Например, за последние 5 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в позднее вечернее и ночное время уменьшилось почти вдвое, с 487 до 274, сказано в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за нарушение комендантского часа родители подростков будут привлекаться к административной ответственности.