Улан-Удэ, , 12:41 — REGNUM У 13 боксёров из Бурятии выявили заражение коронавирусом. В связи с этим они не были допущены к чемпионату Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчина 19−40 лет.

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Как передаёт «Байкал-Daily», сдать тесты были обязаны все члены сборной, в том числе тренеры, организаторы и персонал.

«У 13 спортсменов тест показал положительную реакцию. Все носители инфекции были не допущены до соревнований и перешли в режим самоизоляции по месту проживания», — отметили в министерстве спорта республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Бурятии выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев за всё время эпидемии достигло 7098. Занятость коечного фонда достигла 68,2%.

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