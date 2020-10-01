Пермь, , 12:40 — REGNUM В Пермском крае массовая вакцинация от новой коронавирусной начнется не ранее февраля 2021 года. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, Прикамье получило в сентябре тестовую партию вакцины из 42 доз. Планируется, что первыми прививки от COVID-19 получат добровольцы для проверки реакции организма.

Ожидается, что в октябре на территорию Пермского края поступит несколько партий вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. До 11 октября регион должен получить 7 тыс. доз, а до конца месяца — еще 3 тысячи доз.

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