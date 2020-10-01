Москва, , 12:38 — REGNUM На сегодняшний день восстановлены практически 90% поездов, которые были отменены из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

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В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» он отметил, что экономика начала исправляться, и увеличился пассажиропоток.

«Мы восстановили практически 90% поездов. Соответственно, чётко реагируем на заказ субъектов Российской Федерации: нужно меньше — значит меньше, нужно больше — больше», — подчеркнул Белозеров.

Он также добавил, что все пассажирские перевозки осуществляются в соответствии с требованиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, к концу июля компания РЖД уже вернула более 180 поездов, курсирование которых ранее было отменено по причине пандемии коронавируса. Как заявлял глава РЖД Олег Белозеров, восстановление по пригороду на тот момент составило 65%, по дальнему следованию — порядка 50%.

Напомним, только в апреле холдинг «Российские железные дороги» из-за падения спроса на фоне ситуации с коронавирусом приостановил выполнение нескольких десятков рейсов дальнего следования.