Кемерово, , 12:37 — REGNUM В Кемеровской области пока не планируется возврат к дистанционному обучению в школах и вузах. Об этом на брифинге сегодня, 1 октября, заявили представители Роспотребнадзора и министерства здравоохранения региона.

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Начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новосёлова уточнила, что в учебных заведениях зарегистрированы точечные случаи заражения коронавирусом, среди школьников наблюдается «незначительный рост» заражения.

«То количество, которое есть среди студентов — это разные вузы, случаи заражения не связаны между собой, — цитирует «Газета Кемерова» Новосёлову. — Вводить такие мероприятия на сегодняшний день не планируется, пока они не обоснованы».

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, введение дополнительных каникул для школьников зависит от эпидемиологической ситуации.