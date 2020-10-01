Краснодар, , 12:31 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 1 октября в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 сентября, сообщалось о 99 новых случаях, ранее — о 98 новых носителях. Таким образом, в последние дни в регионе в среднем выявляют свыше 90 новых носителей коронавирус.

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Среди новых пациентов 21 ребенок в возрасте от 2 до 17 лет. По общему числу носителей лидирует Краснодар — 45 случаев, на втором месте — Новороссийск (10), по пять новых случаев в Сочи, Туапсинском, Темрюкском и Тихорецком районах.

Всего на 1 октября в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 14 083 человека, 10 552 пациента выздоровели, скончались 282 пациента с коронавирусом. 35 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.