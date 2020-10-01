Душанбе, , 12:30 — REGNUM В Душанбе пройдет фестиваль мёда и конкурс винограда — пчеловоды и садоводы представят продукцию со всех регионов Таджикистана, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Все мероприятия пройдут 3 октября на рынке «Мехргон» в Душанбе. По итогам фестиваля и конкурса победители получат призы и подарки.

По состоянию на 30 сентября в Таджикистане собрано 45,9 тыс. тонн винограда и 1,87 тыс. тонн меда. Всего в республике собрано 179 тыс. тонн фруктов, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство мёда в Таджикистане превысило 1,1 тыс. тонн