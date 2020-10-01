Астрахань, , 12:29 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 1 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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10 августа в инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы скончались двое мужчин — 1950 и 1945 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 114 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6709 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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