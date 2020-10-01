Астрахань, , 12:26 — REGNUM В Астраханской области 1 октября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 7209 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 659 человек.

Выздоровели 6709 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 114 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.

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