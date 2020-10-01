Джакарта, , 12:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что за сутки в стране выявлено 4174 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 1 октября 2020 года в Индонезии выявлено 291 182 носителя SARS-СoV-2.

Число пациентов, скончавшихся от коронавируса, за сутки увеличилось на 116 человек. Таким образом, эпидемия унесла жизни 10 856 человек в Индонезии.

Издание отмечает, что число пациентов с подозрением на коронавирус сегодня составляет 135 480 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство оптимистично настроено по поводу того, что Индонезия сможет выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией.

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