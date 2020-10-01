Оренбург, , 12:25 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 1 октября, выявлено 109 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 12 963 носителя SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Стоит отметить, что в регионе долгое время ежесуточно выявляют сто и более случаев заражения. Идет нарастание показателя: на 28 сентября — 103 случая, на 29 сентября — 105, на 30 сентября — уже 107, на 1 октября — 109. За сентябрь прирост составил 29%.

С начала пандемии в Оренбуржье от COVID-19 оправились 11 698 пациентов, за последние сутки — 108 человек. Смертность от последствий коронавирусной инфекции составила 85 человек.

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