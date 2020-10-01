Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM Свердловский областной суд утвердил приговор уроженцу Вьетнама, который занимался незаконной миграцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее иностранец был осуждён Кировским райсудом Екатеринбурга. Оказалось, что он организовал миграцию своих соотечественников на территорию России. По приговору ему было назначено два года в колонии общего режима.

Областной суд согласился с этим решением. Оно вступило в силу и в ближайшие дни гражданин переедет в колонию.