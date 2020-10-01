Тюмень, , 12:25 — REGNUM В Тюмени в травматолого-ортопедическом отделении ОКБ№2 выявлено 12 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Предполагается, что источником заражения стал пациент, который поступил в травматологию в экстренном порядке.

«Результаты тестов на момент обсервации были отрицательные, что объясняется особенностью инкубационного периода инфекции. Первые симптомы появились позже. Сразу после повышения температуры пациенту провели лабораторное тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на выявление иммуноглобулинов класса M (IgM) и взяли мазки методом ПЦР», — поясняют в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из 22 сотрудников больницы, работавших с заражённым пациентом, коронавирус выявили у пяти. Все лечатся амбулаторно, тяжелого течения болезни у них не наблюдаются.

В в травматолого-ортопедическом отделении ОКБ№2 отделении проведён ряд противоэпидемиологических мероприятий, безопасность пациентов находится под контролем, говорится в сообщении штаба.