Самара, , 12:29 — REGNUM Трое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 58-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 61-летний и 60-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались 194 пациента с COVID-19.

Отмечается, что за сутки в области было выявлено 112 человек, инфицированных коронавирусом. А всего в регионе было зафиксировано 11 884 факта заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 9253 человек. На учете у врачей стоят 282 человека.

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