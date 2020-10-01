Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Грузинская православная церковь (ГПЦ) давно заявляла, что решения двусторонней комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы, принятые в 2006 — 2007 годах, являются спорными. Об этом, как передает «Общественное телевидение», сообщил журналистам глава службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Представитель церкви прокомментировал сообщение от генеральной прокуратуры Грузии, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела о незаконном решении комиссии уступить спорные территории Азербайджану. При этом комиссия фактически не работала с 2007 года.

«До того, как прокуратура выступила с заявлением, мы весь год комментировали, что предыдущая комиссия, которую, слава Богу, сейчас сменили, работает очень подозрительно, — сказал руководитель пресс-службы ГПЦ. — Существовали вопросы в связи с комиссией. В частности, очень подозрительными были мотивация и основания для тех решений».

Джагмаидзе также отметил, что действия, предпринятые комиссией в 2006 и 2007 годах, тяжело были восприняты православной общественностью в Грузии. На основании тех решений Азербайджан перекрыл грузинским гражданам свободный доступ к комплексу древних монастырей Давид Гареджи, который расположен на границе двух стран.

«Мы убиты горем, что ни духовенство, ни прихожане не могут посещать наши монастыри, — сказал Джагмаидзе. — Решения принимались в ущерб Грузии».

Стоит отметить, что в конце сентября в Грузии был поднят вопрос о пересмотре границы с Азербайджаном. 24 сентября глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что появились новые картографические данные, которые могут стать основанием, чтобы изменить решения о делимитации, принятые в 2006 и 2007 годах. 29 сентября в Генпрокуратуре заявили, что возбудили уголовное дело о незаконной передаче земель Азербайджану.

Читайте ранее в этом сюжете: Тбилиси и Баку продолжат работу по делимитации границы – МИД Грузии