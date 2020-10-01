Москва, , 12:27 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 169 пациентов. Об этом 1 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 20 891.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 8945 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 185 231.

При этом сообщается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 964 242 человека, 5985 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 177 пациентов.