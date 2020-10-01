Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области увеличилось количество больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся в состоянии средней тяжести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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По данным на 1 октября 2020 года, в больницах области лежат 512 больных COVID-19 в состоянии средней тяжести и 95 — в тяжёлом состоянии (89 — в реанимации, из них 43 — на ИВЛ). Для сравнения, 30 сентября 2020 года сообщалось о 476 пациентах в состоянии средней тяжести и 98 — в тяжёлом состоянии.

В регионе выписаны по выздоровлении 21 878 человек, переболевших COVID-19 (81 — за минувшие сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 605 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

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