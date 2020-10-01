Чебоксары, , 12:20 — REGNUM Вышел в свет альбом о школьном поисковом движении в Чебоксарах. В нем представлены наиболее крупные поисковые отряды, принимающие участие в поисковых экспедициях в Тверской, Смоленской, Калужской, Ленинградской, Новгородской областях, во всероссийских военно-исторических экспедициях «Северо-Западный фронт» и «Калининский фронт», сообщает пресс-служба мэрии столицы Чувашии.

Школьное поисковое движение в Чебоксары работает с 2013 года. Всего в чувашской столице осуществляет свою деятельность 14 школьных поисковых отрядов.

В Год памяти и славы перед поисковиками стоят большие задачи по реализации городского проекта «Героические страницы Сурского рубежа», посвященного 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Напомним, в Чувашии 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» охватывает все районы Чувашии, где в 1941—1942 годах возводились рубежи. В настоящее время завершились предварительные полевые поисковые экспедиции по девяти районам и двум городам, на территории которых в годы войны шло строительство оборонительных рубежей. Эту работу провели 13 школьных поисковых отрядов Чебоксар: гимназии №№ 1, 5, кадетской школы, а также школ №№ 3, 27, 29, 31, 36, 37, 38, 40, 54, 59. В результате будет издан путеводитель для школьников «Образовательные экскурсионные маршруты по местам строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей». В планах — военно-историческая реконструкция, издание сборника воспоминаний участников строительства.