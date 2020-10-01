Челябинск, , 12:16 — REGNUM В Челябинске осуждены пятеро человек, которые совершали разбойные нападения на салоны сотовой связи. Среди них трое являются подростками, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Ленинский райсуд. Было установлено, что 31 января 2019 года эти граждане напали на один из салонов. и ударили проавца по голове металлической ложкой для обуви. Но из-за сопротивления сотрудника магазина они не смогли похитить товар. Затем группа проследовала в другой магазин. Угрожая продавцу той же ложкой, налётчики разбили витрины и похитили 22 аппарата на сумму 351 200 рублей.

А ещё ранее, 28 января, группа напала на другой магазин и похитила 37 аппаратов и аксессуары в целом на 480 019 рублей. В суде соучастники не скрывали того, что нападали на салоны, но отрицали, что угрожали и совершали насилие ложкой для обуви.

По приговору суда ранее судимый налётчик 2000 года рождения отправится в колонию строгого режима на 7 лет и 2 месяца. Его соучастники также осуждены к лишению свободы.