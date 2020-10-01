Пермь, , 12:14 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 1 октября, зафиксирован летальный исход у шести пациентов с коронавирусной инфекцией. В трех случаях причиной смерти назван COVID-19, еще в трех — сопутствующие заболевания. Инфосводка представлена на портале permkrai.ru.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Стоит отметить, в Прикамье длительное время каждый день происходит гибель людей, у которых положительный результат теста на коронавирус. Днем ранее (на 30 сентября) зарегистрирована смерть трех пациентов.

С начала пандемии в регионе умерли 464 человека, у которых выявлен коронавирус: 282 пациента скончались от коронавирусной инфекции, 182 — от сопутствующих заболеваний.

Стоит отметить, в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Суточный показатель выявленных случаев заражения коронавирусом превышает число выздоровлений за сутки: 80 против 48 — 30 сентября, 81 против 50 — 1 октября. С конца марта в Пермском крае выявлено 9 908 носителей SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье за сутки скончались трое пациентов с COVID-19