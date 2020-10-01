Воронеж, 1 октября 2020, 12:14 — REGNUM На время строительства новых домов жители посёлка Николаевка Павловского района смогут жить в благоустроенных домах и квартирах Павловского района, пенсионеры и неработающие граждане, по желанию, смогут разместиться в санаториях региона. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Александра Гусева с жителями Николаевки, потерявшими дома и имущества из-за пожара.
Следите за развитием событий в трансляции: «Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях – все новости»
Также все погорельцы в самое ближайшее время получат выплаты в размере двух прожиточных минимумов каждый, на первоочередные нужды. Чуть позже будут произведены выплаты на покупку зимней одежды. Также жителям Николаевки, потерявшим имущество в огне, выплатят компенсации за сгоревшую сельхозтехнику.
Как сообщало ИА REGNUM, власти региона ранее пообещали отстроить заново дома жителей Николаевки, сгоревшие в результате мощного природного пожара. Предварительной причиной пожара называют сильный ветер, поваливший дерево на ЛЭП. Добавим, что воронежский губернатор ввёл на территории региона режим ЧС из-за пожаров.
Читайте ранее в этом сюжете: Воронежские власти построят новое жильё для погорельцев
Читайте развитие сюжета: В Воронежской области лесные пожары тушат с воздуха