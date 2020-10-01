Воронеж, , 12:14 — REGNUM На время строительства новых домов жители посёлка Николаевка Павловского района смогут жить в благоустроенных домах и квартирах Павловского района, пенсионеры и неработающие граждане, по желанию, смогут разместиться в санаториях региона. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Александра Гусева с жителями Николаевки, потерявшими дома и имущества из-за пожара.

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Также все погорельцы в самое ближайшее время получат выплаты в размере двух прожиточных минимумов каждый, на первоочередные нужды. Чуть позже будут произведены выплаты на покупку зимней одежды. Также жителям Николаевки, потерявшим имущество в огне, выплатят компенсации за сгоревшую сельхозтехнику.

«Району из бюджета области уже выделяется первый транш на помощь людям — 60 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона ранее пообещали отстроить заново дома жителей Николаевки, сгоревшие в результате мощного природного пожара. Предварительной причиной пожара называют сильный ветер, поваливший дерево на ЛЭП. Добавим, что воронежский губернатор ввёл на территории региона режим ЧС из-за пожаров.

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