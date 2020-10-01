Габороне, , 12:18 — REGNUM Депутаты парламента Ботсваны проголосовали за продление еще на шесть месяцев чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса, передает VOA Swahili.

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Данная резолюция была принята, несмотря на возражения оппозиционных партий, отмечают репортеры. Продление режима ЧП означает, что президент страны Мокгветси Масиси продолжит занимать свой пост до марта 2021 года.

Напомним, что о необходимости продления чрезвычайного положения, которое было введено в марте, ранее заявил сам Масиси во время обращения к парламенту.

«Бремя болезней сделало для нас очевидным и необходимым продление чрезвычайного положения в интересах общества. В этом контексте я буду просить парламент продлить чрезвычайное положение на шесть месяцев», — сказал Масиси.

В Ботсване наблюдается увеличение числа случаев заражения вирусом с момента его выявления в марте. По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в стране зарегистрировано более 3170 случаев заболевания COVID-19, в том числе 16 смертей.

Масиси добавил, что чрезвычайное положение будет использоваться исключительно в целях борьбы с распространением коронавируса.

«Я считаю, что продление чрезвычайного положения является лучшим вариантом для сохранения жизней в Ботсване, для сдерживая вируса и контроля над заболеваемостью», — заявил Масиси.

Он также заявил, что чрезвычайное положение обеспечит защиту трудящихся от сокращения.