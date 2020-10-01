Москва, , 12:12 — REGNUM Около половины жителей России молодого и среднего возраста (18−45 лет) не хотят заводить детей — 48%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Наиболее распространенные причины нежелания иметь детей — сложное финансовое положение (24%), отсутствие планов заводить детей (23%), отсутствие партнера (15%) и плохие жилищные условия (12%).

Практически столько же (42%), напротив, заявили о готовности завести ребенка. Больше желающих среди женщин, чем среди мужчин — 51% против 41%. Примечательно, что самая многочисленная группа среди желающих заводить детей — молодежь 18−24 лет.

Опрос проведен в конце августа-начале сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан от 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года, согласно данным Счетной палаты РФ, численность граждан России уменьшилась более чем на 52 тыс. человек — до 146,7 млн человек.

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