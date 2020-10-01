Пермь, , 12:10 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 1 октября, выявлен 81 случая заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 нет ни одного ребенка, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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Стоит отметить, что днем ранее суточный прирост составлял 80 человек, а на 29 сентября — 76. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 1,05 (на 30 сентября — 1,02).

Заболеваемость коронавирусной инфекций растёт. На 30 сентября в больницах лечились 1 248 пациентов, на 1 октября — 1 336.

С начала пандемии в регионе выявлено 9 908 носителей SARS-CoV-2. Скончались 464 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 6 783 человека.

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