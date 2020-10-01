Махачкала, , 12:12 — REGNUM Восемь пациентов с коронавирусом умерли в Дагестане 30 сентября. Общее число жертв COVID-19 в республике, по данным на начало октября, достигло 629 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

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В сентябре в Дагестане скончались 130 носителей коронавируса, то есть, на минувший месяц пришлось около 20% от общего числа зарегистрированных в регионе случаев летального исхода. Для сравнения, в августе в республике, по официальным данным, умерли 54 человека с COVID-19.

На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано 13 тыс. 514 случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике инфекцию выявили у 85 человек, а за весь сентябрь — у 2 тыс. 441 человека (за август — у 1 тыс. 765). Выздоровели в республике с начала пандемии 11 тыс. 642 носителя коронавируса, или более 86% заразившихся.