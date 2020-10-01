Воронеж, , 12:01 — REGNUM Жителям, потерявшим дома из-за природного пожара в Павловском районе Воронежской области, власти обещают построить новое жильё. Об этом говорилось 1 октября на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с погорельцами .

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Как уточнили в пресс-службе облправительства, будут построены капитальные благоустроенные дома, площадью из расчета 32 кв. м на члена семьи. Если дом был больше, то площадь нового будет такой же.

Строительство обещают начать оперативно, сразу после тушения пожара техника уже начнет работу, подрядчик начнёт проектирование и возведение домов. Власти также обещают закупить для погорельцев новую мебель и бытовую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате природного пожара в Павловском районе 30 сентября сгорело около 50 построек, в том числе 21 жилой дом. На территории области введён режим ЧС. Проверку начала прокуратура.

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