Уфа, , 12:38 — REGNUM Водителям и фельдшерам скорой медицинской помощи двух районных больниц доплатят за работу в условиях COVID-19 в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканского профсоюза работников здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, 20 сентября в республиканский профсоюз работников здравоохранения поступило сообщение от работников Туканской и Верхне-Авзянской участковых больниц Белорецкого района о невыплате доплат за работу с инфицированными коронавирусом пациентами.

По словам главного специалиста по нормированию и оплате труда республиканского профсоюза работников здравоохранения Зухры Галимхановой, заявка на стимулирующие выплаты несвоевременно предоставлялась внутри больницы.

Профсоюз сообщил об этом инциденте в министерство здравоохранения Башкирии. В результате, сотрудникам бригад скорой помощи, которые помогали пациентам с коронавирусной инфекцией, перечислят федеральные доплаты по 25 тысяч рублей. Кроме этого, с мая по август будут произведены выплаты стимулирующего характера по указу главы Башкирии.

По словам председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина, с апреля по сентябрь текущего года на горячую линию профсоюза по вопросам оплаты труда за работу в условиях COVID-19 поступило порядка 200 обращений. Из них 64 обращения являются жалобами о нарушении трудовых прав. При этом 50 вопросов уже были решены в пользу медицинских работников. Остальные находятся в стадии рассмотрения.

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