Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё четверо больных новой коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Все четыре пациента умерли именно от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний, в штабе не говорят.

Для сравнения, 30 сентября 2020 года власти подтвердили информацию о четырёх летальных случаях COVID-19. Теперь в регионе зафиксировано 605 случаев смерти от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявлен 29 311 случай заражения коронавирусом.