Москва, , 11:57 — REGNUM В Москве задержана администратор интернет-сообщества «UBER ALLES». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе московского главка Следственного комитета, её подозревают в призывах к осуществлению террористической деятельности.

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По версии ведомства, в период с марта 2018 года по март 2019 года подозреваемая, совместно с соучастниками разместили в интернет-сообществе материалы, призывающие к осуществлению террористической деятельности, а также экстремистского содержания.

В ходе проведённых по месту жительства обысков были обнаружены и изъяты многочисленная компьютерная техника и электронные устройства, а также экстремистская литература, холодное оружие.

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«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», — уточнили в следственном ведомстве.

Кроме того, следователи продолжат устанавливаться других вероятных фигурантов этого уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе за размещение экстремистских материалов в социальной сети для возбуждения ненависти либо вражды был осуждён 19-летнний житель Самары. Он признался в том, что сам опубликовал данные материалы на личной странице в соцсети, а также знал, что эта информация является запрещённой. Суд назначил молодому человеку наказание в виде 20 часов трудовых работ.

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