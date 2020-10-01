Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM В Псковской области в связи с эпидемиологической обстановкой продлены до 1 ноября противовирусные ограничительные меры. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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На территории Псковской области сохраняются требования к соблюдению социальной дистанции, масочного и в определенных случаях перчаточного режима. Также руководством региона закреплена и необходимость соблюдения санитарно-противоэпидемических норм организациями и учреждениями, работающими в различных сферах деятельности.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Псковской области было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2, что на восемь случаев больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 5514 инфицированных, из них 4064 уже выздоровели, в том числе 12 человек — за последние сутки. Скончались от COVID-19 за всё время 65 человек.

На данный момент в Псковской области проведено 102 171 тестов на коронавирус, в том числе 851 тест — за последние сутки.

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