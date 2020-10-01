Москва, , 11:52 — REGNUM Сегодня, 1 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Чулпан Хаматову с юбилейным днём рождения, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил яркое дарование и неисчерпаемую творческую энергию замечательной актрисы, а также её плодотворную общественную деятельность.

«Работы в кино и в театре — талантливые и запоминающиеся — никого не оставляют равнодушным», — подчеркнул Путин и пожелал Хаматовой здоровья и успешного осуществления планов.

Как сообщало, Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани. Актриса театра и кино, народная артистка России, общественный деятель. На её счету 74 работы в 73 проектах.

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