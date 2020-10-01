Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 1 октября инфицированы коронавирусом 8623 человека. За истекшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 26 жителей региона. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С начала наблюдения выздоровели 7276 пациентов, за сутки — 27 человек. 93 жителя Чувашии скончались от последствий заражения коронавирусом.

Накануне носителями коронавирусной инфекции стали 27 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн остается перепрофилированным для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него. Чебоксарским врачам удалось спасти 66-летнюю пациентку со 100%-ным поражением легких.

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