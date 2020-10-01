Магас, , 11:47 — REGNUM Правоохранительные органы Ингушетии продолжают проводить мероприятия по наведению порядка при движении свадебных кортежей. В прошедшие выходные были проведены очередные рейды, в которых участвовали сотрудники Росгвардии и МВД.

При обеспечении безопасности проезда при движении свадебных процессий по федеральной автодороге «Кавказ» они выявили 72 нарушения. Так, было установлено семь фактов управления транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками и столько же — вовсе без госномеров.

Без водительских удостоверений управляли машинами 12 водителей, без обязательного страхового полиса — еще пять. Затонированные стекла были выявлены на 13 автомобилях. Был установлен даже один факт участия в свадебном кортеже машины, свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки которой числятся в розыске.

По всем нарушениям водители были привлечены к ответственности. Шесть транспортных средств задержали и доставили на штрафную стоянку, еще у шести — были растонированы стекла прямо на месте.

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