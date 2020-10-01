Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Самая знаменитая ресторанная улица Рубинштейна в центре Петербурга станет почти пешеходной по выходным и праздничным дням. Об этом 1 октября сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Новый порядок вступил в силу с 20 октября 2020 года. С этого дня по субботам и воскресеньям, а также в праздники, движение почти любого транспорта по улице Рубинштейна будет запрещено.

Это делается «для удобства петербуржцев и гостей города», полагают чиновники.

На улице установят дорожные знаки 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни».

Ограничение не коснется машин тех, кто работает на Рубинштейна, живет здесь, является инвалидом или перевозит инвалидов. Контролировать соблюдение новых правил будут сотрудники ГИБДД.

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