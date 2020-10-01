Пенза, , 11:53 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 1 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 883 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 97 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 95 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента наблюдения выздоровели 8962 пациента, за сутки — 77 человек. 134 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, новыми жертвами коронавируса за последние сутки стали два пензенца. Таким образом, на 1 октября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 134 человека.

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